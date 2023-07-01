В Северной Корее отменили ношение масок

Судя по поведению жителей северокорейской столицы, в КНДР отменено ношение масок, которые до сих пор жители должны были надевать в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил источник "Российской газеты", хорошо осведомленный о ситуации в Северной Корее. Не исключено, что в ближайшее время КНДР наконец-таки пойдет на открытие границ для перемещения не только грузов, но и людей.

"С субботы, 1 июля, жители Пхеньяна перестали носить маски. Судя по всему, соответствующее указание была доведено до местного населения", - сообщил собеседник "РГ", отметив, что пока не располагает какой-то информацией об официальном заявлении по этому поводу.

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Источник добавил, что ранее власти Северной Кореи делали намеки в отношении того, что в ближайшее время ограничительные меры будут отменены, однако конкретных дат не сообщалось.

Напомним, что КНДР в свое время стала, пожалуй, первой в мире страной, которая решительно отреагировала на вспышку COVID-19 в соседнем Китае. Страна Чучхе в самом начале 2020 года закрыла границы для граждан других стран. Зарубежным дипломатам не запрещалось покидать КНДР, но организовать это было не так-то просто, временами иностранцы в Северной Корее находились в условиях строгой изоляции. Из-за этих мер посольства не могли проводить ротацию персонала, что привело к существенному сокращению количества оставшихся в КНДР иностранных дипломатов.

Исключение было сделано лишь несколько недель назад, когда власти впустили в Пхеньян посла КНР и еще девять новых сотрудников посольства Китая. Грузовое сообщение КНДР с Россией и Китаем возобновилось, но до сих пор грузы должны выдерживать карантин, пассажирское же по-прежнему закрыто. Регулярно появлялись слухи о том, что КНДР "вот-вот откроет границы и для въезда людей", но подтверждения они так и не нашли.