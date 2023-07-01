Стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия в Таджикистане

Открывший огонь в аэропорту Кишинева таджик обвиняется в своей стране в похищении человека и скрывался от следственных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру Таджикистана.

Там заявили, что 23 июня в Душанбе был похищен первый заместитель председателя «Ориёнбанка» Шухрат Исматуллоев. По данному факту расследуется уголовное дело.

Одним из участников организованной преступной группы является Рустам Ашуров, который после преступления бежал в Республику Молдова через Турцию, планировав в дальнейшем скрыться в Европе.