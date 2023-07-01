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Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

Украинских беженцев в ирландском городе Голуэй шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения. Об этом сообщила телерадиокомпания RTE.

Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение
© Reuters

Уточняется, что неожиданное известие затронуло 41 человека, которые проживают в монастыре. Однако все они получили уведомление, что должны покинуть помещение в течение 24 часов. По данным издания, монастырь закрывается в связи серьезными проблемами с пожарной безопасностью.

Отмечается, что украинцы получат новое жилье в разных частях страны. Это стало шоком для некоторых.

«У многих людей здесь есть работа или их дети ходят в школу здесь. Некоторые учатся в университетах Голуэя, и внезапно им нужно переехать слишком далеко от Голуэя», — рассказала украинка Альбина.

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