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На Западе предрекли мрачный исход НАТО из-за украинского конфликта

Североатлантический альянс принесет Киев в жертву ради собственного выживания, сообщил в Twitter ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз.

На Западе предрекли мрачный исход НАТО из-за украинского конфликта
© EPA

По его словам, «мир» теперь неприличное слово в США и Великобритании, а реальность заключается в том, что НАТО не переживет победы Москвы над Украиной, поэтому бывшая советская республика будет принесена в жертву любой ценой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время предпосылок для переговоров с Украиной нет, так как движение к миру исключается Киевом и странами Запада.

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