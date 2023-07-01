На Западе предрекли мрачный исход НАТО из-за украинского конфликта
Североатлантический альянс принесет Киев в жертву ради собственного выживания, сообщил в Twitter ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз.
По его словам, «мир» теперь неприличное слово в США и Великобритании, а реальность заключается в том, что НАТО не переживет победы Москвы над Украиной, поэтому бывшая советская республика будет принесена в жертву любой ценой.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время предпосылок для переговоров с Украиной нет, так как движение к миру исключается Киевом и странами Запада.
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