Письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за 12 тысяч долларов

Последнее письмо пассажира «Титаника» было продано на аукционе в Монтевидео, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома Zorrilla.

Его житель Уругвая Рамон Артагавейтия Гомес отправил своей семье. Это случилось за несколько дней до того, как лайнер затонул. Письмо купили за 12 тысяч долларов.

Оно было написано от руки на трех страницах. Его выставили на продажу вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Письмо отправили 12 апреля из Ирландии, где была последняя остановка «Титаника» перед тем, как он вышел в воды Атлантического океана.

Британский пароход считался на тот момент крупнейшим пассажирским судном в мире. 14 апреля 1912 года он столкнулся с айсбергом, когда выполнял рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. Судно затонуло через 2 часа 40 минут. Погибли 1,5 тысячи пассажиров.