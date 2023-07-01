В Польше осудили позорное заявление Дуды об Украине

Польский лидер Анджей Дуда обманул семьи поляков, павших от рук националистов Украины во время Второй мировой войны, сообщил в Twitter священник Тадеуш Исакович-Залеский.

© prezydent.pl

«Позорное» заявление президента он назвал обвинением в «беге с вилами», который «пообещал семьям жертв геноцида достойное захоронение и за восемь лет ничего не предпринявшего для этого».

«Что касается вил, то это УПА*, которой поклоняются на Украине, насаживавшей на вилы польских детей», — заявил Исакович-Залеский.

Дуда сообщил, что в вопросе Волынской резни власти страны проводят миролюбивую политику и не хотят «бежать с вилами», чтобы не разжигать ненависть между гражданами Польши и Украины.

Историки в Польше расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку. По их словам, погибли до 130 тысяч человек.