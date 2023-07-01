Макрона предупредили о последствиях в случае продолжения беспорядков в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует столкнуться с опасными последствиями, если не сможет урегулировать ситуацию в стране. Об этом заявил обозреватель газеты The New York Times (NYT) Роджер Коэн.

Он призвал Макрона как можно скорее восстановить порядок, поскольку в противном случае придется объявить чрезвычайное положение, означающее, что правительство страны не может справиться с протестами. Коэн также отметил, что исправить ситуацию не удастся, если обиды французов на главу государства окажутся слишком остры.

Ранее стало известно, что полиция арестовала более 270 человек по всей Франции во время протестных акций в пятницу, 30 июня. Уточнялось, что в общей сложности за последние дни в стране задержали 667 человек в ходе массовых беспорядков.