В Конгрессе предложили запретить финансировать Украину до конца конфликта
Необходимо запретить любое финансирование украинских властей, сказано в поправке, которую внесла на рассмотрение член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.
Она сообщила в Twitter, что прекратить выделение средств необходимо до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение ситуации вокруг Украины.
Также конгрессвумен сообщила о внесении на рассмотрение сенаторов поправки в закон о финансировании национальной обороны. Она предусматривает запрет поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Грин указала на необходимость продвижения мир, а не финансирование войны.
«Смерть и разрушения должны прекратиться», — написала политик.
Ранее стало известно, что консенсус Демократической и Республиканской партий в Конгрессе по вопросу поддержки Киева начинает ослабевать на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Как пишет The New York Times, будущие проекты законов о дополнительных расходах для бывшей советской республики сверх установленного бюджета могут получить достаточную поддержку в обеих палатах, так как число сторонников превышает количество противников.