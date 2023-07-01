В Конгрессе предложили запретить финансировать Украину до конца конфликта

Необходимо запретить любое финансирование украинских властей, сказано в поправке, которую внесла на рассмотрение член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она сообщила в Twitter, что прекратить выделение средств необходимо до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение ситуации вокруг Украины.

Также конгрессвумен сообщила о внесении на рассмотрение сенаторов поправки в закон о финансировании национальной обороны. Она предусматривает запрет поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Грин указала на необходимость продвижения мир, а не финансирование войны.

«Смерть и разрушения должны прекратиться», — написала политик.

Ранее стало известно, что консенсус Демократической и Республиканской партий в Конгрессе по вопросу поддержки Киева начинает ослабевать на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.