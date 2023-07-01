В Польше заявили об опасениях из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
ЧВК «Вагнер» может организовать новый миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и балтийскими странами, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Как заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера, угроза безопасности страны напрямую связана с количеством наемных бойцов, находящихся в Минске. По его словам, ситуацию необходимо оценивать с учетом имеющихся у компании ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке.
Начальник Бюро не исключает атаку на границы Польши, Литвы и Латвии.
«Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль», — подчеркнул Севера.
При этом он указал, что в настоящее время ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе не такая острая, как в 2021 году, однако их число увеличивается. Однако попыток штурмовать границу нелегалы больше не предпринимают.