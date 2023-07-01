В Польше заявили об опасениях из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

ЧВК «Вагнер» может организовать новый миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и балтийскими странами, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Как заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера, угроза безопасности страны напрямую связана с количеством наемных бойцов, находящихся в Минске. По его словам, ситуацию необходимо оценивать с учетом имеющихся у компании ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке.

Начальник Бюро не исключает атаку на границы Польши, Литвы и Латвии.

«Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль», — подчеркнул Севера.