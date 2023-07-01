В находящемся под контролем Киева Купянске «запретили труд». На это в своем Telegram-канале Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что в городе возле здания администрации несколько десятилетий стояла буквенная конструкция «СЛАВА ТРУДУ». Однако по приказу властей второе слово заменили на ЗСУ (ВСУ, Вооруженные силы Украины - прим. «Ленты.ру»).

«Не иначе, слово "труд" — это пропаганда русского мира», — поиронизировал Рогов.

Он отметил, что замена слова произошла на фоне тотальной безработицы в городе и катастрофическом росте цен на товары первой необходимости.

23 июня подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают оперативные резервы на купянское направление.

«В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», — сказал Марочко.