Протестующие начали грабить люксовые магазины во Франции

Правоохранительные органы Франции задержали в Марселе 80 человек, которые участвовали в протестах, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, два сотрудника полиции получили травмы. У одного из них ножевые ранения. На опубликованных кадрах видно, как толпы протестующих нападают на проезжающие автомобили и грабят магазины, среди которых оказалась оружейная лавка. Злоумышленники украли четыре охотничьих ружья. Правоохранители взяли магазин под охрану. По словам владельца, за этим грабежом стоят около 30 «детей», а товары больше не находятся в безопасности.

В настоящее время полицейские вытесняют людей с Площади Согласия, где планировались протесты. Там было около 500 человек — как протестующих, так и мирных граждан. Движение с рядом пролегающей улицей было перекрыто. На место прибыли дополнительные наряды правоохранителей.

Протестующие грабят люксовые магазины в Лионе на улице Республики, задержаны 38 человек. Нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Похожая ситуация складывается и в Марселе.