В Киеве прогремел сильный взрыв

Вечером 30 июня в столице Украины прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.

Подробности инцидента не приводятся. Но очевидцы утверждают, что взрыв очень хорошо был слышен на юге Киева в Голосеевском районе. Со слов киевлян, в некоторых районах города отключилось электричество.