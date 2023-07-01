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В Киеве прогремел сильный взрыв

Вечером 30 июня в столице Украины прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.

В Киеве прогремел сильный взрыв
© Reuters

«Сильный взрыв прозвучал в Киеве. Тревога не объявлялась», - сказано в сообщении.

Подробности инцидента не приводятся. Но очевидцы утверждают, что взрыв очень хорошо был слышен на юге Киева в Голосеевском районе. Со слов киевлян, в некоторых районах города отключилось электричество.

Российское Минобороны официально ситуацию не комментировало.