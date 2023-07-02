Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша направила группу из 500 полицейских на защиту границы с Белоруссией. Об этом он написал в Twitter. "В связи с напряженной обстановкой на границе с Белоруссией я принял решение усилить наши силы группой из 500 полицейских", - написал он. Он отметил, что они присоединятся к 5000 пограничникам и к 2000 солдатам, охраняющим границу. Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер", находящиеся на территории Белоруссии, могут использовать африканских мигрантов с целью дестабилизации обстановки в стране. По его словам, "риск для Польши коррелирует с количеством бойцов группы "Вагнер", которые остаются в Минске". Глава бюро также выразил мнение, что соответствующий риск нужно оценивать в "сочетании со всеми активами, которые группа "Вагнер" имеет в Африке" и риском эскалации "вынужденной иммиграции" в Польше, Литве и Латвии.