Зеленский пожаловался на нехватку помощи от партнеров

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что помощи от партнеров Киеву недостаточно, сообщает РИА Новости.

По его словам, если бы у Украины была артиллерия, которую он попросил предоставить ранее, то контрнаступление шло бы гораздо быстрее. Как отметил глава государства, когда он критикует партнеров бывшей советской республики, это происходит потому, что «некоторые процессы замедляются».

Президент указал, что Украина с ее «мощной армией» могла бы помочь Североатлантическому альянсу с обороной государств с небольшими вооруженными силами.