Додон призвал власти Молдавии подать в отставку после трагедии в аэропорту Кишинева

"Случившееся в очередной раз показало, что действующая власть не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов. Это еще одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку", - написал он в своем телеграм-канале.