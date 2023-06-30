Стало известно об исчерпании Украиной квоты во Всемирном банке
Сейчас финансирование Украины осуществляется за счет грантов и гарантий стран-доноров, поскольку она полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что основными гарантами выступают государства-члены Евросоюза (ЕС) и страны «Большой семерки» (G7).
Кроме того, источник подтвердил, что гарантом отправки средств в размере 1,5 миллиарда долларов, которые Всемирный банк предоставит Украине, выступит Япония. При этом, уточнил он, Россия выступала против такого решения.
Ранее стало известно, что Киев получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на обеспечение социальной безопасности и экономического развития. Сообщается, что выделенные средства, в частности, будут направлены на поддержку субсидий для перемещенных внутри страны лиц и обеспечение пенсионных выплат.