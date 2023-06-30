Посол РФ в Германии разочарован расследованием ЧП на «Северных потоках»

Ситуация с расследованием диверсии на «Северных потоках» по-прежнему выглядит удручающе. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Здесь все выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские органы власти говорят о продолжающемся расследовании диверсий, о том, что происходит и в каком месте, и о деталях практически ничего не сообщается», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, обращения, направленные со стороны России, остаются без конкретного ответа. Посол считает, что в Берлине не заинтересованы в выявлении виновных в подрыве газовых магистралей, а местная пресса публикует версии ЧП для отвлечения внимания.