Болсонару запретили избираться до 2030 года
Бразильский суд запретил экс-президенту страны Жаиру Болсонару избираться до 2030 года. Об этом сообщает UOL.
По данным портала, данное решение поддержало пять судей Высшего избирательного суда. Еще два выступили против. Болсонару обвиняют в нарушении выборного законодательства, распространении дезинформации об избирательной системе и покушении на демократические институты.
Таким образом экс-глава Бразилии не сможет выдвигаться кандидатом на муниципальных выборах в 2024 и 2028 годах и президентских, губернаторских и парламентских в 2026 году. Отмечается, что Болсонару намерен подать апелляцию.
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