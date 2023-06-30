Болсонару запретили избираться до 2030 года

Бразильский суд запретил экс-президенту страны Жаиру Болсонару избираться до 2030 года. Об этом сообщает UOL.

По данным портала, данное решение поддержало пять судей Высшего избирательного суда. Еще два выступили против. Болсонару обвиняют в нарушении выборного законодательства, распространении дезинформации об избирательной системе и покушении на демократические институты.