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В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

В Эстонии увеличат в 15 раз штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя до 10 тысяч евро. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ
© lenta.ru

До сих пор максимальный размер штрафа составлял 640 евро. Координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов уточнил, что новый штраф распространяется на юридические лица. С 1 августа его размер для школ, которые неоднократно нарушают требования, достигнет 9600 евро. Более того, языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки.

Ранее Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ и детских садов на занятия на эстонском языке к 2030 году. Глава ведомства Тынис Лукаc в разговоре с изданием отметил, что для более быстрого перехода в правительстве создадут новые места подготовки учителей в университетах и поднимут заработную плату школьным преподавателям до 1749 евро с начала следующего года.

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