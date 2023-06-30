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Вашингтон объяснил медленное продвижение контрнаступления погодой

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что медленное продвижение ВСУ объясняется плохой погодой.

Белый дом объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
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Он также добавил, что низкий темп наступления объясняется тем, что у российских сил были долгие месяцы на подготовку к обороне.

«Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах – очень глубоко окопались», – заявил Кирби.

Ранее Джон Кирби не стал комментировать заявления Польши о размещении на её территории ядерного оружия США.

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