Белый дом объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением

Вашингтон объяснил медленное продвижение контрнаступления погодой
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что медленное продвижение ВСУ объясняется плохой погодой.
Он также добавил, что низкий темп наступления объясняется тем, что у российских сил были долгие месяцы на подготовку к обороне.
«Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах – очень глубоко окопались», – заявил Кирби.
Ранее Джон Кирби не стал комментировать заявления Польши о размещении на её территории ядерного оружия США.
Рамблер: главные новости