Аэропорт возобновил вылеты после стрельбы

Аэропорт Кишинева возобновил вылеты в штатном режиме после инцидента со стрельбой, в которой погибли два человека и еще один был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Согласно данным «Коммерсанта», первый самолет вылетел из аэропорта в Варшаву в 20:23.

Ранее сообщалось, что стрельбу в аэропорту Кишинева открыл мужчина, которому запретили въезд в Молдавию. Им оказался гражданин Таджикистана. В результате стрельбы он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также был ранен пассажир, он находится в больнице.