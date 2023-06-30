Аэропорт возобновил вылеты после стрельбы
Аэропорт Кишинева возобновил вылеты в штатном режиме после инцидента со стрельбой, в которой погибли два человека и еще один был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Согласно данным «Коммерсанта», первый самолет вылетел из аэропорта в Варшаву в 20:23.
Ранее сообщалось, что стрельбу в аэропорту Кишинева открыл мужчина, которому запретили въезд в Молдавию. Им оказался гражданин Таджикистана. В результате стрельбы он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также был ранен пассажир, он находится в больнице.
По факту произошедшего возбудили дело о теракте. Стрелявшего госпитализировали в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненное заключение.
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