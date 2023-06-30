Лукашенко высказался о ядерном оружии в Польше

Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя предложение Варшавы разместить у себя атомное оружие. По его словам, в случае, если начнется война, исчезнет вся Европа, как цивилизация.

Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой? — приводит слова белорусского лидера пресс-служба.

Кроме того, он отметил, что у предателей и коллаборационистов нет сил, чтобы сформировать «вызваленчае войска» (освободительную армию), как и в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сегодня идти по стопам коллаборационистов - не самый лучший выбор.

Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил, — заявил Лукашенко.