Глава МВД Франции: ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении погромов
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков, передает Le Monde.
«Эти ближайшие часы станут решающими, и я знаю, что могу рассчитывать на вашу неизменную готовность в соответствии с законом и профессиональной этикой», — сказал он.
Ранее Макрон объявил об использовании министерством внутренних дел страны «дополнительных средств» на фоне беспорядков.
Он отметил, что дополнительные средства будут задействованы в ответ на протесты в стране. По его словам, правоохранительные органы оперативно реагируют на происходящие события.
27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.
После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки.