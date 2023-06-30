МВД Франции: ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении погромов

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков, передает Le Monde.

«Эти ближайшие часы станут решающими, и я знаю, что могу рассчитывать на вашу неизменную готовность в соответствии с законом и профессиональной этикой», — сказал он.

Ранее Макрон объявил об использовании министерством внутренних дел страны «дополнительных средств» на фоне беспорядков.

Он отметил, что дополнительные средства будут задействованы в ответ на протесты в стране. По его словам, правоохранительные органы оперативно реагируют на происходящие события.

27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.