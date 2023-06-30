Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением

Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».

Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.