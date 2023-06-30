В ООН высказались о ситуации на ЗАЭС
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация хочет, чтобы все стороны понимали необходимость недопущения любых действий, угрожающих Запорожской АЭС. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избежания любых действий, которые могут повысить напряженность вокруг Запорожской АЭС», — ответил Хак на вопрос о планах генсека ООН Антониу Гутерреш в отношении ответа на призыв РФ повлиять на Киев, призвав власти Украины не совершать провокаций на станции.
Также он отметил, что лидирующую роль на ЗАЭС играет МАГАТЭ, которое продолжает работать над сохранением безопасных условий на станции. По словам Хака, ООН позволит представителям агентства контактировать со всеми сторонами в достижении их целей.