В ООН высказались о ситуации на ЗАЭС

«Мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избежания любых действий, которые могут повысить напряженность вокруг Запорожской АЭС», — ответил Хак на вопрос о планах генсека ООН Антониу Гутерреш в отношении ответа на призыв РФ повлиять на Киев, призвав власти Украины не совершать провокаций на станции.