В Иране прошла акция протеста из-за сожжения Корана

Напротив посольства Швеции в Тегеране прошла акция протеста из-за сожжения Корана в Швеции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости.

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В акции приняли участие десятки человек. Протестующие требовали от властей страны закрытия посольства Швеции и бойкотировать шведские товары. В руках они держали плакаты с надписями «Молчание мусульман - оскорбление священного Корана» и «Смерть врагам Корана».

Ранее жители Ирака устроили акцию протеста у посольства Швеции.

29 июня Ирак потребовал от Швеции выдачи иракского иммигранта, который сжег Коран.

Акция произошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Местная полиция разрешила проведение акции, в ходе которой 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Следует отметить, что в этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников в исламе.