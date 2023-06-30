Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков

Напомним, что 27 июня правоохранители в Нантере остановили машину, за рулем которой находился несовершеннолетний парень. Подросток отказался выполнять требования полицейских и попытался продолжить движение, на что один из полицейских выстрелил в него в упор. Инцидент спровоцировал беспорядки в городе, в которых местные жители выступили против правоохранителей, поджигая автомобили, здания полиции и властей. В ряде французских городов развернули полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.