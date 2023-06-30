Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщает BFMTV.
«Крупномасштабные мероприятия, мобилизующие людей и способные представлять угрозу общественному порядку в зависимости от местных условий, будут отменены», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков в связи с убийством 17-летнего подростка ограбили магазин Apple.
Напомним, что 27 июня правоохранители в Нантере остановили машину, за рулем которой находился несовершеннолетний парень. Подросток отказался выполнять требования полицейских и попытался продолжить движение, на что один из полицейских выстрелил в него в упор. Инцидент спровоцировал беспорядки в городе, в которых местные жители выступили против правоохранителей, поджигая автомобили, здания полиции и властей. В ряде французских городов развернули полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.