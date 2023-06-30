В Колизее заявили, что поединок Маска и Цукерберга в амфитеатре невозможен

Поединка между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом в римском Колизее быть не может, заявил ТАСС в пятницу представитель античного памятника-музея, одного из самых посещаемых в Италии.

Ранее глава Meta (компания признана в России экстремистской) и один из основателей принадлежащей ей и запрещенного в РФ Facebook Цукерберг принял вызов главы Twitter Маска сразиться в поединке, а портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что Минкульт Италии якобы предложил для него арену Колизея.

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"Такое невозможно, потому что в Колизее проходят события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительные цели", - сказал собеседник агентства.

Источники в Минкульте также опровергли, что были какие-то контакты с заинтересованными лицами. "Новость совершенно беспочвенна, хотя такое внимание СМИ лишь свидетельствует о популярности итальянского культурного наследия", - прокомментировали в ведомстве. Там подчеркнули, что любой запрос о проведении мероприятия в Колизее внимательно оценивается с точки зрения соответствия всем нормам сохранности исторического памятника.

Следуя провокационному тону всей истории, в Минкульте предложили американцам сразиться в стихах на латыни и отметили, что им пришлось бы раскошелиться за аренду такого пространства. При этом все вырученные средства пошли бы на благотворительные цели, например, восстановление после масштабного наводнения в северной области Эмилия-Романья.

Современное использование Колизея

Колизей редко используется для зрелищных мероприятий - как правило, это концерты классической музыки по приглашениям и дорогим билетам для итальянской и мировой элиты. Античный амфитеатр I века н. э. иногда становится съемочной площадкой, но тоже в исключительных случаях. В целом власти и Управление по сохранению археологического наследия Рима очень ревностно относятся к любому "нецелевому" использованию памятника. Хотя предложения для туристов постепенно расширяются. Так, в этом летнем сезоне вновь запустили программу посещения Колизея в вечерние часы.

Предыдущий министр культуры страны Дарио Франческини продвигал проект по реставрации и полному восстановлению арены, сейчас сохраненной только частично. В частности, предлагалось использовать ее в качестве сцены для эксклюзивных событий. В настоящий момент информации о реализации этого проекта нет. Тогда как в амфитеатре, построенном во времена императоров династии Флавиев (официальное название - Амфитеатр Флавиев), не прекращаются археологические раскопки и исследования, которые позволяют больше узнать о многовековой истории сооружения, которое в Средние века использовалось и как крепость, и как каменоломня, и даже как жилой комплекс. Под его арками располагались торговые лавки. А с конца XVIII века, но с перерывами, у стен Колизея стали проводить крестный ход вечером Страстной пятницы.

Противостояние Маска и Цукерберга

Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение, которое могло бы стать конкурентом Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории. 27 июня Маск согласился тренироваться и готовиться к бою с руководителем Meta вместе со знаменитым канадским бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, трехкратным обладателем чемпионского пояса UFC.