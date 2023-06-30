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В нескольких странах Европы ожидается засуха

Метеорологи сообщают, что в Великобританию, Германию и некоторые районы Франции придёт засуха в июле. Об этом пишет Bloomberg.

Европе предрекли засуху
© РИА Новости

Согласно прогнозам, температура в указанных регионах превысит средние показатели. Жители уже были предупреждены о возможной засухе и жаре. Уточняется, что высокая температура вряд ли сможет побить температурные рекорды, но выработка солнечной энергии всё же превысит норму.

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При этом самое жаркое лето в истории Европы было зафиксировано в 2022 году. Тогда аномальная жара нарушила работу систем энергоснабжения и сельскохозяйственного производства.

Ранее в Москве за ночь выпала треть месячной нормы осадков.

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