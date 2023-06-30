Белый дом ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Польше
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать заявления Польши об обсуждении с США возможности размещения на территории республики ядерных вооружений. Его слова приводит ТАСС.
«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — сказал Кирби.
Он отметил, что до сих пор Белый дом придерживался политики не раскрытия такого рода информации и он не собирается нарушать это правило.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в связи с размещением РФ тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Варшава хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия.
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