США и Украина обсуждают противодействие российскому присутствию в Сирии

Разведслужбы США и Служба безопасности Украины обсуждают способы противодействия российскому присутствию в Сирии . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.

«Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур», – заявил источник.

Он также уточнил, что вербовка боевиков осуществляется почётным консулом Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархадом Али Шакером. Боевой подготовкой террористов, если верить источнику, займутся специалисты из Украины. Кроме того, источник заявил о переговорах между США, Украиной и представителями курдских отрядов самообороны с целью вербовки последних в ВСУ.