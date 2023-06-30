OceanGate продолжает продажу путешествий к Титанику на батискафе

На сайте компании OceanGate по-прежнему размещена реклама путешествий на батискафе к «Титанику» и на Азорские острова. Стоимость поездок начинается от $250 тыс.

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Указано, что экспедиции к «Титанику» могут проводиться с 23 мая по 23 июня, а экспедиции на Азорские острова назначены на май 2024 года. Длительность предлагаемой экспедиции на Титаник — восемь дней и семь ночей, а на острова — три дня и две ночи.

Ранее были обнаружены предположительные останки погибших на батискафе «Титан» миллиардеров.

Председатель Морского следственного совета капитан Джейсон Нойбауэр заявил о необходимости проведения крупного расследования для идентификации факторов, которые привели к гибели «Титана».