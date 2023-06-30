Таиландский обозреватель Сондхи Лимтхонгкун назвал президента России Владимира Путина «настоящим мастером стратегии» и предрек неизбежную победу РФ в конфликте на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

«Я считаю Путина настоящим мастером стратегии. Российские вооруженные силы медленно, но верно перемалывают военную технику и вооружения, которые Украине направляет Запад. РФ мастерски втянула США и их союзников в этот конвейер поставок Украине, который опустошает не только арсеналы стран НАТО, но и их бюджеты», — сказал Лимтхонгкун.

По его словам, об этом свидетельствуют протесты против экономических последствий помощи Украине во многих странах НАТО. Также обозреватель обратил внимание на то, что РФ, Китай и другие страны, которые не поддержали санкции Запада, постепенно начали переходить на расчеты в нацвалютах, отказываясь от доллара. Он считает, что, учитывая нынешний уровень внешнего долга США, отказ стран от их валюты в экспортно-импортных операциях приведет к неминуемому краху мирового экономического порядка, который до сих пор был основан на долларе.