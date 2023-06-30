Во всей Франции остановят общественный транспорт

В Министерстве внутренних дел (МВД) Франции заявили, что по всей стране будет остановлено движение общественного транспорта. Меры вызваны протестами, которые возникли из-за расправы французского полицейского над 17-летним подростком. Об этом сообщает France 24.

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В МВД уточнили, что с 21 часа пятницы по всей стране будет остановлено автобусное и трамвайное движение. До этого подобное ограничение ввели только в Париже, однако теперь меру распространяют на всю страну. Таким образом власти хотят обезопасить сотрудников и пассажиров. К тому же в стране ограничили продажу фейерверков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в срочном порядке покинул саммит Евросоюза в Брюсселе для участия в экстренном заседании, посвященном проходящим в его стране беспорядкам.