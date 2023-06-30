Грузия довела до сведения ЕС, что санкционные товары в РФ шли из Европы

Санкционная продукция, которую пытались ввезти на российский рынок через Грузию, зачастую шла из стран Запада. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

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"Мы поделились с нашими коллегами, партнерами информацией о том, что мы, министерство финансов, идентифицировали до 1,3 тыс. случаев (ввоза санкционной продукции в РФ - прим. ТАСС). Мы сообщили нашим европейским коллегам, европейским государствам, что как раз из их стран шла эта санкционная продукция", - сказал Гарибашвили.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в четверг заявил, что грузинские таможенники с весны 2022 года выявили около 1,3 тыс. попыток отправки в Россию товаров, внесенных Западом в санкционные списки.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, который находился в Грузии с рабочим визитом вместе с послами по вопросам санкций из США и Великобритании, в среду отмечал, что власти Грузии очень серьезно воспринимают вопрос недопущения использования страны как платформы для обхода санкций. Он подчеркнул, что Грузия предпринимает значительные меры для пресечения возможного экспорта из Грузии 38 категорий технологических товаров, внесенных в санкционный список ЕС.