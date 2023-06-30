В международном аэропорту Кишинева произошла стрельба
В аэропорту столицы Молдавии произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.
Выстрелы слышны в международном аэропорту Кишинёва. Уточняется, что проводится эвакуация пассажиров.
По имеющейся информации, стрельбу начал один из иностранцев, которому запретили въезд в Молдавию. Сообщается, что сначала мужчина выстрелил в пограничника, после этого совершил несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта
Сообщается, что в данный момент авиасообщение в Кишиневе было временно приостановлено. Как сообщили в МВД Молдавии, правоохранительные органы готовятся начать штурм помещения, в котором забаррикадировался злоумышленник.
Ранее неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, есть пострадавшие.