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В международном аэропорту Кишинева произошла стрельба

В аэропорту столицы Молдавии произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Выстрелы слышны в международном аэропорту Кишинёва. Уточняется, что проводится эвакуация пассажиров.

По имеющейся информации, стрельбу начал один из иностранцев, которому запретили въезд в Молдавию. Сообщается, что сначала мужчина выстрелил в пограничника, после этого совершил несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта

Сообщается, что в данный момент авиасообщение в Кишиневе было временно приостановлено. Как сообщили в МВД Молдавии, правоохранительные органы готовятся начать штурм помещения, в котором забаррикадировался злоумышленник.

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