В аэропорту столицы Молдавии произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

По имеющейся информации, стрельбу начал один из иностранцев, которому запретили въезд в Молдавию. Сообщается, что сначала мужчина выстрелил в пограничника, после этого совершил несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта