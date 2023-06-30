Во Франции участники беспорядков ограбили магазин Apple

Участники беспорядков в связи с убийством 17-летнего подростка полицейским во французском Страсбурге ограбили магазин Apple.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Bleu.

Французская радиостанция опубликовала видео инцидента. На нем видно, как некоторые местные идут мимо магазина и замечают разбитое стекло в магазине Apple. Внутри уже нет части смартфонов. Вскоре возле магазина собирается толпа людей.

Согласно информации «РИА Новости», также на камеру попал момент, где местные разбивали окно.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Париже разграбили по меньшей мере два магазина, в том числе бутик Nike.