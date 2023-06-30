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Во Франции участники беспорядков ограбили магазин Apple

Участники беспорядков в связи с убийством 17-летнего подростка полицейским во французском Страсбурге ограбили магазин Apple.

Во Франции участники беспорядков ограбили магазин Apple
© globallookpress.com

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Bleu.

Французская радиостанция опубликовала видео инцидента. На нем видно, как некоторые местные идут мимо магазина и замечают разбитое стекло в магазине Apple. Внутри уже нет части смартфонов. Вскоре возле магазина собирается толпа людей.

Согласно информации «РИА Новости», также на камеру попал момент, где местные разбивали окно.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Париже разграбили по меньшей мере два магазина, в том числе бутик Nike.

Напомним, что 27 июня правоохранители в Нантере остановили машину, за рулем которой находился 17-летний подросток. Парень отказался выполнять требования полицейских и попытался продолжить движение, на что один из полицейских выстрелил в него в упор. Инцидент спровоцировал беспорядки в городе, в которых местные жители выступили против правоохранителей.

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