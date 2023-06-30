МИД Азербайджана выразил протест послу Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест послу Франции в Баку Анн Буайон в связи с высказываниями президента европейской страны Эмманюэля Макрона на встрече с армянской общиной в Марселе.

Ранее азербайджанское агентство Trend со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что посол была вызвана в МИД Азербайджана для разъяснений относительно заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о "давлении на Азербайджан" в связи с переговорами между Баку и Ереваном. Французский посол, по данным агентства, сослалась на отсутствие у нее какой-либо информации по этому поводу.

"30 июня посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана с Министерство иностранных дел. На встрече послу был выражен протест в связи озвученными президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече с армянской общиной в Марселе высказываниями против Азербайджана, односторонне защищающими Армению и не отражающими действительности, от французской стороны потребованы разъяснения по вопросу", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.