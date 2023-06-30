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Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине не имеет конца

Конфликт на Украине не имеет конца и требует общих усилий для разрешения. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск во время обращения к религиозной делегации Константинопольского патриарха.

Папа Римский Франциск: конфликт на Украине не имеет конца
© globallookpress.com

«Трагическая реальность этого конфликта, который, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы представить и проложить пути мира», — заявил Папа Римский.

Его слова передает Reuters.

Папа Римский неоднократно призывал прекратить украинский конфликт. Он также призывал президента Украины Владимира Зеленского быть открытым для переговоров с Москвой.

Накануне посланник Папы по урегулированию конфликта на Украине кардинал Дзуппи посетил Москву и встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят усилия Ватикана по урегулированию конфликта Москвы и Киева.