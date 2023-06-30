В разведке Германии проводят проверку из-за мятежа Пригожина

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) еще во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой неделе попытке вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

«Во вторник в штаб-квартире (BND, прим. ред.) на улице Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что внутренняя проверка в ведомстве связана с тем, что разведка Германии только спустя сутки после начала мятежа представила свой доклад о событиях в России. В свою очередь их коллеги из США якобы за несколько дней докладывали о возможных событиях.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» показал американским чиновникам, что российские «красные линии» могут оказаться не такими твердыми, как считалось ранее.