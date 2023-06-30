Зеленский заблокировал фейковый аккаунт Маска после отказа одолжить ему денег

Президент Украины Владимир Зеленский заблокировал в Twitter фейковый аккаунт Илона Маска после того, как пародийный профиль миллиардера отказался давать политику деньги.

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Судя по хронологии постов, Зеленский подписался на профиль Elon Musk (Parody) 28 июня 2023 года. В ответ на это фейковый Маск опубликовал скриншот уведомления о подписке Зеленского с ироничным комментарием.

«Нет, я не дам тебе $6,2 миллиарда, как это сделал Джо [Байден]», – написал Elon Musk (Parody).

Позже в пародийном аккаунте появился еще один скриншот — Владимир Зеленский заблокировал ненастоящего Илона Маска. В ответ на это фейк пожелал президенту Украины удачи в противостоянии с Путиным.

Позже Elon Musk (Parody) опубликовал третий скриншот. На нем изображено личное сообщение от Зеленского, в котором президент Украины просит те самые $6,2 млрд. Сообщение было отправлено вечером 29 июня.

Ни Илон Маск, ни Владимир Зеленский и его окружение не прокомментировали сложившуюся ситуацию на момент публикации новости.