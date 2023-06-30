В соцсетях появилось видео, на котором Эрдоган играет в баскетбол

На видео можно заметить, как президент Турции забрасывает мяч в корзину. Отметим, что до начала политической карьеры Эрдоган являлся полупрофессиональным футболистом.

Видео появилось на фоне слухов об ухудшении здоровья Эрдогана. Такая информация появилась после публикации журналиста Джана Атаклы, в которой говорилось о подготовке Эрдогана к сложной операции, однако подробностей журналист не сообщил. Позже эту информацию официально опровергла администрация президента Турции. Кроме того, во время своей предвыборной кампании в апреле Эрдоган прервал интервью из-за резкого ухудшения состояния.