Протесты во Франции сегодня 2023: последние новости

Очередные протесты во Франции начались в конце июня 2023 года из-за убийства 17-летнего подростка полицейским. Как Париж отреагировал на погромы и последние новости по этой теме на сегодня – в материале «Рамблера».

Июньские беспорядки: предыстория

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Нахель, 17-летний житель Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, был застрелен полицейским 27 июня. Подросток, ехавший за рулем, был убит выстрелом в упор в грудь после отказа подчиниться полиции во время проверки соблюдения ПДД. Нахель по законам Франции был слишком молод, чтобы иметь водительские права, то есть, находился за рулем незаконно.

Офицер полиции утверждал, что стрелял, потому что чувствовал, что его жизнь в опасности. По его словам, он боялся, что подросток задавит его.

Но видео, появившиеся в СМИ, продемонстрировали, что полицейский находился сбоку от авто и навел оружие на Нахеля еще до того, как машина начала двигаться. Он выстрелил, когда авто стало отъезжать.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал гибель подростка «необъяснимой и непростительной».

Полицейскому предъявили обвинение – по мнению прокуроров, это было умышленное убийство, сейчас представитель закона находится под стражей.

К чему привело убийство подростка

Акции протеста во Франции и столкновения жителей Нантера с полицией вспыхнули вечером 27 июня и продолжались в течение следующих дней в разных городах – Тулузе, Дижоне, Лионе, Париже и других. Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей и множество мусорных баков были сожжены. В пригороде Парижа горел трамвай.

Макрон осудил «сцены насилия против республики и ее институтов», подчеркнув, что им нет оправдания.

По словам главы МВД Франции Джеральда Дарманина, полиция задержала 150 человек во время второй ночи беспорядков. За третью ночь было задержано 667 человек. Полиция сообщила, что около 250 полицейских получили травмы в ходе столкновений.

Для разгона беспорядков полиция использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а протестующие запускали фейерверки по полицейским.

Мать Нахеля призвала провести в четверг, 29 июня, молчаливый марш на площади, где был убит подросток. В марше приняли участие более шести тысяч человек, он также завершился погромами.

В ночь на 30 июня на улицы французских городов для подавления беспорядков отправили 40 тысяч полицейских, пять тысяч из них – в Париже.

В 21:00 по местному времени автобусное и трамвайное сообщение в Париже и его пригородах прекратилось. В некоторых пригородах ввели ночной комендантский час.

Несмотря на усиленное присутствие полиции, в Париже ночью были разграблены магазины и подожжены автомобили.

В Нантере, где был убит подросток, огромный пожар охватил первый этаж здания, где находится банк.

За сутки по вызовам выезжали 9900 пожарных, на дорогах общего пользования возникло 3880 пожаров, сообщает BFM TV.

30 июня Макрон пообещал, что для подавления беспорядков будут задействованы «дополнительные средства». Президент заявил, что ситуация во Франции обострилась в том числе из-за того, что «платформы и социальные сети играют значительную роль» в организации беспорядков. Власти примут меры для установления личностей тех, кто использует соцсети для призывов к беспорядкам или разжиганию насилия.

Макрон апеллировал «к чувству ответственности отцов и матерей», подчеркнув, что треть арестованных – «молодые люди, иногда очень молодые».

Беспорядки во Франции: детали и выводы

Нахель – француз алжирского происхождения, единственный ребенок, которого воспитывала мать. Он подрабатывал в службе доставки, играл в регби и учился на электрика. У него не было судимостей, но полиция его знала. С 2021 года Нахель подвергался пяти полицейским проверкам – из-за так называемого refus d’obtemperer или «отказа в сотрудничестве». Большая часть неприятностей была связана с вождением.

Джефф Пуч, президент ассоциации Ovale Citoyen, помогающей детям из неблагополучных районов, был знаком с Нахелем и рассказал, что у подростка «была воля к социальной и профессиональной жизни», он не торговал наркотиками и не был вовлечен в подростковую преступность.

Смерть подростка вызвала широкую дискуссию о полномочиях полиции и отношениях между властью и жителями пригородов Франции, которые чувствуют себя оторванными от процветающих центров страны, отмечает BBC News.

«У нас есть закон и судебная система, которые защищают полицейских, и создают для них культуру безнаказанности», – заявил адвокат Нахеля Яссин Бузру.

Но мать Нахеля подчеркнула, что не винит в убийстве полицию или систему в целом, – лишь офицера, который произвел смертельный выстрел.

Адвокат полицейского настаивает, что его клиент применил огнестрельное оружие «в полном соответствии с законом». Тьерри Клер, заместитель генерального секретаря полицейского профсоюза Unsad-Police, сказал, что расследование «определит, является ли это случаем законного или незаконного применения оружия».