Эксперт оценил влияние акции с сожжением Корана на планы Швеции вступить в НАТО
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции, а также оценил ее влияние на планы Стокгольма вступить в Североатлантический альянс.
28 июня в столице Швеции состоялась согласованная с полицией акция, в ходе которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту акцию подлым нападением. Вместе с тем Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о ее законности.
С точки зрения выдачи разрешения властями Швеции - ситуация непонятная. Все упорно пишут о том, что они разрешили конкретно сожжение Корана. Но у меня есть сомнения по этому поводу - произошедшее очень похоже на политическую провокацию. Скорее всего, власти Швеции просто разрешили очередную акцию. Страна известна своими либеральными взглядами в этом отношении. Но сомневаюсь, что там целенаправленно было заявлено о желании получить разрешение на сожжение Корана, и что на эту просьбу был получен положительный ответ. Но суть дела заключается в том, что Коран, судя по всему, действительно сожгли. При этом до конца непонятно, какие кадры были опубликованы в СМИ. Такое ощущение, что это было видео с предыдущей подобной акции.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Вместе с тем специалист отметил, что политические последствия сожжения активистом Корана в Стокгольме уже проявились.
"Эрдоган уже отказался встречаться с министром обороны Швеции. И, судя по всему, процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен. Понятно, что Эрдоган "встал в позу", и сейчас он будет эксплуатировать эту ситуацию. Так что последствия именно в этом.
При этом, как мы знаем, после победы на выборах Эрдоган особо и не возражал против вступления Швеции в Североатлантический альянс. У него оставался последний аргумент, чтобы Швеция признала чохом всю Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. Думаю, если бы Швеция этого не сделала бы, но предложила какой-то компромиссный вариант - он на него согласился бы. Но сейчас об этом говорить уже поздно", — отметил собеседник.
Как прагматичного политика факт сожжения Корана не особо интересует Эрдогана, добавил эксперт.
"Как мусульманина и представителя мусульманских политических элит эта акция, конечно, его сильно задевает и тревожит. Но Эрдоган - прагматик. Полагаю, он сейчас "на всю катушку" использует сложившуюся ситуацию - ту явную ошибку, которую допустило политическое руководство Швеции, чтобы получить какие-то очередные преференции для Турции - либо со стороны конкретно Швеции, либо со стороны НАТО", — сказал Чупрыгин.
Эксперт допустил, что инициаторами акции с сожжением Корана могут быть оппозиционные курдские образования, такие как РПК, или же близкие к ним круги.
"Эрдоган не зря "выкатил" жесткие условия правительству Швеции - эта страна является излюбленным местом для миграции из Турции представителей курдской оппозиции. В Швеции им предоставляют комфортные условия для существования. Можно сказать, что государство превратилось в некий анклав оппозиционной курдской общины - оппозиционной Эрдогану и его правящей коалиции.
Но при этом не очень понятно, каким образом все это сочетается. Курды ведь преимущественно и сами мусульмане. Там есть христианское звено, но в основном они - мусульмане, поэтому сами они не стали бы сжигать Коран. Однако в Швеции достаточно сильны ливанские группировки - так исторически сложилось. И они эксплуатируют эти сантименты о "борьбе курдов за свое существование" для того, чтобы, прикрываясь этой псевдосолидарностью, будировать свою ливанско-экстремистскую повестку, направленную против мусульман в принципе", — рассказал востоковед.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожжение Корана не противозаконно в Швеции. Он подчеркнул, что переговоры с Турцией о приеме этой страны в НАТО продолжатся, передавал ТАСС.
28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом,