Эксперт оценил влияние акции с сожжением Корана на планы Швеции вступить в НАТО

"Эрдоган не зря "выкатил" жесткие условия правительству Швеции - эта страна является излюбленным местом для миграции из Турции представителей курдской оппозиции. В Швеции им предоставляют комфортные условия для существования. Можно сказать, что государство превратилось в некий анклав оппозиционной курдской общины - оппозиционной Эрдогану и его правящей коалиции.



Но при этом не очень понятно, каким образом все это сочетается. Курды ведь преимущественно и сами мусульмане. Там есть христианское звено, но в основном они - мусульмане, поэтому сами они не стали бы сжигать Коран. Однако в Швеции достаточно сильны ливанские группировки - так исторически сложилось. И они эксплуатируют эти сантименты о "борьбе курдов за свое существование" для того, чтобы, прикрываясь этой псевдосолидарностью, будировать свою ливанско-экстремистскую повестку, направленную против мусульман в принципе", — рассказал востоковед.