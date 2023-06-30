Страны ЮНЕСКО поддержали возвращение США в организацию

Соответствующая резолюция была принята на внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В голосовании приняли участие 142 страны. В пользу предложенного проекта резолюции высказались 132 делегации. Еще 10 стран выступили против, а 15 — воздержались.

В документе сказано, что в прошлом Вашингтон не заплатил взносы из-за не зависящих от него обстоятельств. Если возвращение США в состав организации удастся оформить до 31 июля, их делегация сможет принимать участие во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО и избираться в Исполнительный совет. Действие некоторых положений внутреннего регламента Генконференции будет приостановлено в связи с размером задолженности Вашингтона.