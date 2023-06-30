Шольц высказался о возможном изъятии замороженных активов России

Шольц заявил, что изъятие замороженных российских активов является «ужасно сложным»
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос изъятия замороженных активов Центрального банка России является «ужасно сложным». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Шольц озвучил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. Альянс хочет изъять замороженные российские активы, чтобы использовать их для для восстановления Украины. Однако Шольц заявил, что на данный момент никто не знает, как это сделать.
«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», – рассказал он.
Шольц также добавил, что Евросоюз поручил Еврокомиссии проработать этот вопрос и отчитаться о полученных результатах.
Ранее Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго.
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