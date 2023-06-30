Шольц высказался о возможном изъятии замороженных активов России

Такое заявление Шольц озвучил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. Альянс хочет изъять замороженные российские активы, чтобы использовать их для для восстановления Украины. Однако Шольц заявил, что на данный момент никто не знает, как это сделать.