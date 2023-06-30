В Грузии предложили запретить партию Саакашвили

"Я призываю коллег из большинства хорошо изучить опыт Молдовы, разделить его, хорошо изучить и оценить криминальное прошлое "Национального движения", а затем обратиться с соответствующим иском в Конституционный суд", - сказал Субари в ходе дебатов, посвященных выступлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с ежегодным докладом в парламенте.