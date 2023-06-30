Британский министр подал в отставку из-за поведения Сунака

Министр климата и окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит подал в отставку после того, как обвинил премьер-министра страны Риши Сунака в незаинтересованности в поиске решение проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

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Голдсмит опубликовал заявление об отставке, в котором заявил, что для него было привилегией занимать подобный пост. По его словам, ему удалость сделать Великобританию одним из мировых лидеров решения глобальной проблемы изменения климата. При этом министр оказался недоволен поведением властей, в частности действиями премьер-министра Риши Сунака.

«Эта апатия правительства перед лицом величайшей проблемы, с которой мы столкнулись, делает продолжение моей работы несостоятельным», — написал Голдсмит.

В частности он написал, что Сунак предпочел посетить вечеринку, а не поехать на экологический саммит в Париже. Министр также перечислил обещания в области климата, которые не выполнила Великобритания.