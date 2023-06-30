В Таиланде женщина лишилась ноги из-за падения на траволаторе

Жительница Таиланда споткнулась и упала на одной из самодвижущихся лент в аэропорту Бангкока, после чего ей ампутировали ногу. Об этом пишет The Phuket News.

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Несчастный случай произошел в терминале внутренних рейсов в международном аэропорту Дон Муанг. Пассажирка направлялась на посадку в самолет, который должен был вылететь в провинцию Таиланда Накхонситхаммарат, когда на одной из самодвижущихся лент споткнулась о свой чемодан, упала и ее нога попала в механизм траволатора.

Президент госкорпорации Airports of Thailand (AOT) Керати Китманават рассказал, что врачебная бригада аэропорта была вынуждена ампутировать женщине часть левой ноги выше колена. Пострадавшая была госпитализирована.

Официальные лица полагают, что при падении женщина нарушила защиту механизма траволатора, что и привело к таким последствиям. В аэропорту были отключены все движущиеся дорожки, ведется проверка.

Корпорация Airports of Thailand принесла пострадавшей извинения и заявила о готовности оплатить все расходы на лечение и реабилитацию.