На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира

Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку это может привести только к эскалации конфликта. Об этом в своем Twitter заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны», — написал он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп допустил, что Киеву придется уступить часть потерянных территорий в пользу России ради заключения мира и завершения боевых действий. По его мнению, необходимо исключить вариант, при котором на переговорах между Россией и Украиной будут запретные темы.